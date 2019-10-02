Фьолусон: возможно, матч с «Хетафе» будет похож на встречу с «Валенсией»

Защитник «Краснодара» Йон Гудни Фьолусон поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Хетафе», который состоится завтра, 3 октября, в Краснодаре и начнётся в 22:00 мск.
«Играть с сильным соперником никогда не устаёшь. Матчи с испанскими командами – это всегда опыт. Что у них общего? В Примере много футболистов, которые играют на высоком уровне. Эти клубы всегда показывают хороший футбол. В прошлом сезоне мы провели хороший матч с «Валенсией», где нам не хватило буквально нескольких секунд до победы. Завтра будет сложная игра, которая, возможно, будет похожа на игру с «Валенсией».
Конечно, у команды сейчас тяжёлый график, но лучше играть, чем сидеть на лавке. Здорово, что у меня есть возможность выходить на поле и помогать своей команде. Мартынович и Спайич — хорошие игроки. Мне тяжело выделить кого-то из них. Конечно, мне легче коммуницировать с Урошем на английском, но и с Александром мы находим общий язык на поле», — передаёт слова Фьолусона корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
- 2 октября 2019
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