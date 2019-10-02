Экс-полузащитник «Зенита» Маркизио принял решение завершить карьеру

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио принял решение относительно своего будущего.



Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 33-летний итальянский футболист решил завершить карьеру из-за проблем со здоровьем и объявит об этом завтра, 3 октября, на пресс-конференции.



Ранее сообщалось, что Маркизио также рассматривает вариант с продолжением карьеры. В его услугах были заинтересованы «Монако» и «Рейнджерс». Также появлялась информация, что хавбек может вернуться в свой родной клуб – «Ювентус».



Клаудио перешёл в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента. Из-за травм итальянец провёл за сине-бело-голубых только 15 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах. 1 июля этого года российский клуб объявил о расставании с полузащитником. Ранее Маркизио 12 лет защищал цвета «Ювентуса», воспитанником которого является.

Маркизио объявит о своём будущем на пресс-конференции 3 октября