Экс-полузащитник «Зенита» Маркизио принял решение завершить карьеру

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио принял решение относительно своего будущего.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 33-летний итальянский футболист решил завершить карьеру из-за проблем со здоровьем и объявит об этом завтра, 3 октября, на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что Маркизио также рассматривает вариант с продолжением карьеры. В его услугах были заинтересованы «Монако» и «Рейнджерс». Также появлялась информация, что хавбек может вернуться в свой родной клуб – «Ювентус».
Клаудио перешёл в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента. Из-за травм итальянец провёл за сине-бело-голубых только 15 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах. 1 июля этого года российский клуб объявил о расставании с полузащитником. Ранее Маркизио 12 лет защищал цвета «Ювентуса», воспитанником которого является.
- 2 октября 2019
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