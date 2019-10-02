Гончаренко рассказал, как изменился ЦСКА по сравнению с матчами с «Реалом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом», который состоится завтра, 3 октября, в Москве и начнётся в 19:55 мск.
«Беспокойства от «Эспаньола» нет. Игра будет отличаться от игр в чемпионате, но и у испанцев она будет отличаться, потому что это будет не тот футбол, к которому они привыкли к Испании. Мы не должны думать о том, что у соперника что-то идёт не так, не должны смотреть на их результаты. Все их последние матчи были равными, мы не должны заблуждаться, должны смотреть на игру, а не на результат.
Год назад мы обыграли «Реал»? Ох как давно это было, столько матчей прошло. По сравнению с матчем с «Реалом» год назад мы стали опытнее, стали лучше дожимать матчи, где имеем преимущество, стали лучше проводить концовки. Возможно, что-то, что было в старой версии ЦСКА, ещё не просматривается. Но стало больше коммуникации внутри команды, коллектив стал более сплочённым.
Гогуа готов, но заявка ограничена до 18 человек, посмотрим, кого включить. Это к вопросу о том, что нам не хватает состава. У нас даже конкуренция за то, чтобы попасть в заявку. Надеемся, Щенников и Набакин вернутся после паузы на сборные и помогут нам», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 2 октября 2019
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