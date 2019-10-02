Каряка: мысли о клубном рейтинге УЕФА никак не скажутся на футболистах «Зенита»

Экс-полузащитник «Бенфики» Андрей Каряка накануне матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» прокомментировал ситуацию с клубным рейтингом УЕФА, где Португалия пытается догнать Россию в споре за шестое место.

«Это точно никак не скажется на футболистах «Зенита». На мой взгляд, это больше тема для журналистов. Поэтому я абсолютно уверен, что она не выйдет на первый план и футболисты об этом не думают.



Жду в первую очередь победы «Зенита», который неплохо играл в матче с «Лионом». Это позволяет рассчитывать, что дома при поддержке своих болельщиков сине-бело-голубые покажут хороший футбол и добьются положительного результата. Сомневаюсь, что команды проведут матч в обороне. Всё же «Бенфика» и «Зенит» любят атаковать, поэтому будут искать счастья у чужих ворот. Думаю, мы увидим весёлый футбол.



Зенитовцы очень хотят победить, учитывая фактор домашнего поля. У них очень ровная группа. Поэтому нужно сделать акцент именно на домашних матчах



Предположу, что будет результативная победа «Зенита» — 2:1. Не сомневаюсь, что мы увидим забитые голы», — приводит слова Каряки Sportbox.