ВГТРК, Первый канал и «Матч ТВ» получили права на показ матчей ЧМ-2022

Российские каналы получили права на трансляции матчей ближайшего чемпионата мира, который пройдёт в Катаре в 2022 году.
«Российское спортивное маркетинговое агентство «Телеспорт Груп» от имени «2 СПОРТ 2» заключило с ФИФА соглашение в отношении приобретения медиаправ на территорию России на события ФИФА, проводимые в период с 2019 по 2022 год, включая чемпионат мира—2022 в Катаре. После ошеломляющего успеха, который имел чемпионат мира по футболу 2018 года, проведённый в России, заключение данного договора позволит российским болельщикам продолжить наслаждаться освещением футбола мирового уровня», — приводит пресс-релиз ФИФА «Интерфакс».
По условиям договора, ВГТРК, Первый канал и «Матч ТВ» смогут показывать матчи не только чемпионат мира—2022, но и ряд мировых первенств в различных возрастных категориях – как среди мужских, так и среди женских команд, а также соревнований под эгидой ФИФА по мини-футболу и пляжному футболу.
- 2 октября 2019
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