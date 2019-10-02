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«Локомотив» опубликовал информацию о травмах Смолова и Жемалетдинова

«Локомотив» опубликовал информацию о травмах Смоло
«Локомотив» опубликовал информацию о травмах Смолова и Жемалетдинова
Футбол / РПЛ 0

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте поделился подробностями травм полузащитника Рифата Жемалетдинова и нападающего Фёдора Смолова, полученных в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2).

«Рифат Жемалетдинов получил травму мышц задней поверхности бедра. Завтра, 3 октября, Рифату будет проведено комплексное обследование, после которого определят тактику и сроки лечения.

Фёдор Смолов повредил голеностопный сустав и в ближайшее время пройдёт короткий курс стартовой терапии», — говорится в сообщении «железнодорожников».

«Атлетико» набрал 4 очка и занимает второе место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на третьем месте. С расписанием Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».

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