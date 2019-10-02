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«КАМАЗ» получил максимально суровое наказание за инцидент с фанатами «Спартака»

«КАМАЗ» получил максимально суровое наказание за и
«КАМАЗ» получил максимально суровое наказание за инцидент с фанатами «Спартака»
Футбол / Кубок России 0

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил санкции в отношении «КАМАЗа» за организацию матча 1/16 финала Кубка России со «Спартаком», перед началом которого болельщиков гостей заперли на трибуне.

«Сотрудников контрольно-распределительной службы не было на матче. При проверке выяснилось, чтобы были только сотрудники ЧОПа. Отсутствовал контроль со стороны ЧОПа. Ограждение на стадионе не было предусмотрено планом безопасности. Это ограждение имело самостоятельный характер, было лишь четыре двери, две из которых были закрыты. Несмотря на то что никто не пострадал, мы посчитали действия клуба некорректными. Максимально суровое наказание по этому делу.

За необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность лиц, находившихся на стадионе, «КАМАЗ» оштрафован на 100 тысяч рублей и наказан одним домашним матчем Кубка России в другом городе. Предупреждение – в случае такого нарушения будут предприняты более суровые санкции», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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