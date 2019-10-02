«Спартак» оштрафован за баннер фанатов про пиджак

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил санкции в отношении «КАМАЗа» и «Спартака» по итогам матча 1/16 финала Кубка России, который прошёл в Набережных Челнах и завершился победой гостей со счётом 2:1.



«Болельщики «Спартака» использовали пиротехнику, клуб оштрафован на 20 тысяч рублей. За баннер «Окончен бой…» – на 50 тысяч рублей. «КАМАЗ» за использование пиротехники болельщиками оштрафован на 10 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Напомним, во время матча между «КАМАЗом» и «Спартаком» фанаты красно-белых вывесили баннер следующего содержания: «Окончен бой, бери пиджак и [дуй] домой».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь.