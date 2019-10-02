«Зенит» потерпел разгром от «Бенфики» в домашнем матче Юношеской лиги УЕФА — 1:7

«Зенит» потерпел разгромное поражение в матче 2-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА с «Бенфикой». Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:7.
Уже к 20-й минуте гостям удалось отличиться трижды. Авторами голов стали нападающие Эмару
Эмбалу и Тьягу Говейя и полузащитник Тьягу Данташ. Во втором тайме португальская команда продолжила отправлять мяч в сетку ворот хозяев. В течение стартовых 11 минут второй половины встречи «Бенфика» забила ещё три гола усилиями хавбеков Гонсалу Рамуша и Роналду Камары и Говейи, оформившего дубль. На 75-й минуте полузащитник «Зенита» Вадим Симутенков реализовал пенальти, а окончательный счёт матча на 81-й минуте установил форвард лиссабонцев Жаир Тавареш.
С турнирной таблицей Юношейской лиги УЕФА можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнования доступно по ссылке.
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