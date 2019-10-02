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КДК оштрафовал «Локомотив» и «Зенит» на 190 тыс. рублей по итогам 11-го тура РПЛ

КДК оштрафовал «Локомотив» и «Зенит» на 190 тыс. рублей по итогам 11-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил санкции в отношении «Локомотива» и «Зенита» по итогам матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги, который прошёл в Москве и завершился победой хозяев со счётом 1:0.

«Юрий Сёмин оштрафован за выход за пределы технической зоны на 30 тысяч рублей. Футбольный клуб «Локомотив» за оскорбления — на 40 тысяч рублей. «Зенит» за оскорбления и использование пиротехники болельщиками — на 60 и 90 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Кроме того «Сочи» после матча с «Ахматом» оштрафован на 100 тыс. рублей за неспортивное поведение, шесть игроков получили жёлтые карточки, и ещё на 120 тыс. — за необеспечение безопасности на стадионе и появление на поле болельщика.

По итогам матча «Рубин» — «Уфа» казанский клуб оштрафован на 10 тыс. рублей за нецензурные выражения. Это первое подобное нарушение для клуба. «Уфа» за нецензурные выражения во второй раз получила штраф в 20 тыс. рублей.

ЦСКА за использование болельщиками петарды в матче с «Уралом» оштрафован на 10 тыс. рублей.

«Тамбов» за неспортивное поведение футболистов, получивших 7 жёлтых карточек, в матче с «Крыльями Советов» оштрафован на 100 тыс. рублей.

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