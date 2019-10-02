Вильена избежал дополнительных санкций и пропустит только матч со «Спартаком»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о сроках дисквалификации полузащитника «Краснодара» Тонни де Вильены, получившего красную карточку в концовке матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:0).



«Момент с Вильеной носил игровой характер. Мы не стали применять дополнительную дисквалификацию, он пропускает следующий матч со «Спартаком», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Матч «Краснодар» – «Спартак» состоится 6 октября на домашнем стадионе «быков» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. С турнирной таблицей Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнования доступно по ссылке.