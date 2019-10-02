«Зенит» продал уже более 50 тыс. билетов на матч с «Бенфикой»
Санкт-петербургский «Зенит» в настоящий момент реализовал 50 026 билетов на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Матч «Зенит» — «Бенфика» состоится сегодня, 2 октября, на «Газпром Арене», которая вмещает 68 134 зрителя. Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Бенфика».
Обслуживать встречу будет испанский арбитр Карлос Дель Серро Гранде, ему будут ассистировать Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес.
В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов команда Сергея Семака на выезде сыграла вничью с французским «Лионом» (1:1). А «Бенфика» дома уступила немецкому клубу «РБ Лейпциг» со счётом 1:2.
«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в лазурной форме
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