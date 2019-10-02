ЦСКА сообщил о случаях мошенничества с приглашением в ДЮСШ красно-синих

Московский ЦСКА предупредил родителей, желающих отдать детей в детско-юношескую спортивную школу красно-синих, об участившихся случаях мошенничества.



«В последнее время участились случаи обмана, когда мошенники в экипировке ПФК ЦСКА, представляясь работниками «армейского» клуба либо академии, обещают устроить игроков в ДЮСШ красно-синих либо отправить команду на сборы за соответствующую плату — чаще всего называется сумма в 107 тысяч рублей. Такое происходит на небольших школьных турнирах, районных соревнованиях и т.д. Для убедительности мошенник предлагает заполнить заявление на фальшивом клубном бланке на имя генерального директора «армейского» клуба.



Руководство ПФК ЦСКА напоминает, что обучение в «армейской» академии бесплатное. Сотрудники клуба и академии не делают подобных «коммерческих» предложений и не дают на заполнение никаких анкет.



Официальными платными подразделениями являются ЦСКА-2 и ДЮФА ЦСКА. На сайте академии и ДЮФА указаны контактные телефоны, по которым вы можете удостовериться в правдивости той или иной информации», — говорится на официальной странице ПФК ЦСКА «ВКонтакте».