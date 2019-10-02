С «Тюмени» сняли шесть очков

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что с «Тюмени» снято 6 очков за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о долгах перед бывшими игроками команды — Никитой Фурсиным, Сергеем Шумейко и Маратом Шаймордановым.

«Тюмень» не исполняет решение суда, они не исполнили обязательство перед футболистами. Решение — снять шесть очков за несоблюдение постановления CAS", — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Отметим, что это уж второе снятие очков с «Тюмени» за неисполнение решения CAS по делу о долгах перед своими бывшими игроками. Ранее с команды также были сняты 6 очков.

После решения КДК РФС в активе «Тюмени» останется 10 очков. Команда опустится на 10-е место в турнирной таблице ПФЛ Зоны «Урал-Приволжье».