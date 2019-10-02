Экс-президент «Валенсии» получил 2 года тюрьмы за попытку похищения человека

Суд приговорил бывшего президента «Валенсии» Хуана Баутисту Солера к двум годам лишения свободы, сообщает Football Espana.
По информации источника, экс-глава испанского клуба был признан виновным в попытке похищения Висенте Сориано, который занял пост президента «Валенсии» после него. Солер возглавлял «Валенсию» с 2004 по 2008 год, после чего продал акции клуба Сориано. В ходе сделки Солер недополучил € 39 млн и в 2014 году разработал план похищения Сориано, чтобы заставить главу испанского клуба выплатить непогашенный долг. План был сорван, так как полиция заранее узнала о замысле похитителей, и все участники заговора были арестованы в апреле 2014 года.
Сегодня, 2 октября, «Валенсия» сыграет с «Аяксом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
- 2 октября 2019
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