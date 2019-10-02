Деннис: празднуя гол в стиле Роналду, показал «Реалу», что им чего-то не хватает
Нападающий «Брюгге» Эммануэль Деннис рассказал о праздновании гола в стиле форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:2).
«Я праздновал гол в такой манере, потому что мне нравится Криштиану Роналду. Он мой любимый футболист, и я был очень расстроен, когда он покинул „Реал“. Так что я решил так отпраздновать гол, потому что хотел показать „Реалу“, что им чего-то не хватает», — приводит слова Денниса ESPN.
Напомним, Роналду выступал в составе мадридского «Реала» с 2009 по 2018 год. Вместе с «Королевским клубом» Роналду четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. В июле 2018 года португальский нападающий перешёл в туринский «Ювентус».
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