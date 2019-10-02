Гаттузо, которого слухи связывали со «Спартаком», отказался возглавить «Дженоа»
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо не возглавит «Дженоа», сообщает Corriere dello Sport.
Согласно информации источника, 41-летний специалист отклонил предложение, которое ему сделали «грифоны». Теперь руководство генуэзского клуба рассматривает возможность с приглашением на должность наставника команды Тьяго Мотты. Уволить Аурелио Андреацолли с поста главного тренера в «Дженоа» будут готовы, если в ближайшем матче чемпионата Италии команда проиграет «Милану».
Ранее сообщалось, что Гаттузо получил выгодное в финансовом плане предложение от «Спартака». Однако итальянец отказался от работы в московском клубе.
В турнирной таблице итальянской Серии А «Дженоа» занимает 18-е место. В активе команды 5 очков.
«Дженоа», который может возглавить Гаттузо, пока не планирует увольнять тренера
- 2 октября 2019
-
18:48
-
18:40
-
18:29
-
18:17
-
18:14
-
18:03
-
18:00
-
17:46
-
17:43
-
17:24
-
17:23
-
17:12
-
17:02
-
16:59
-
16:48
-
16:42
-
16:32
-
16:20
-
15:56
-
15:50
-
15:30
-
15:29
-
15:22
-
15:12
-
15:06
-
14:53
-
14:50
-
14:48
-
14:26
-
14:25
-
14:23
-
14:09
-
13:46
-
13:38
-
13:35
Партнерский контент