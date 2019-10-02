Гаттузо, которого слухи связывали со «Спартаком», отказался возглавить «Дженоа»

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо не возглавит «Дженоа», сообщает Corriere dello Sport.

Согласно информации источника, 41-летний специалист отклонил предложение, которое ему сделали «грифоны». Теперь руководство генуэзского клуба рассматривает возможность с приглашением на должность наставника команды Тьяго Мотты. Уволить Аурелио Андреацолли с поста главного тренера в «Дженоа» будут готовы, если в ближайшем матче чемпионата Италии команда проиграет «Милану».

Ранее сообщалось, что Гаттузо получил выгодное в финансовом плане предложение от «Спартака». Однако итальянец отказался от работы в московском клубе.

В турнирной таблице итальянской Серии А «Дженоа» занимает 18-е место. В активе команды 5 очков.