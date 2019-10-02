Соболев заявил, что не перейдёт в «Зенит» и ЦСКА

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев, отвечая на вопросы болельщиков в сторис своего «инстаграма», заявил, что не перейдёт в «Зенит» и ЦСКА, если получит соответствующие предложения.

Также 22-летний нападающий самарской команды сообщил, что хотел бы попробовать силы в английской Премьер-лиге. На вопрос «Когда в Европу?» он ответил: «Время покажет».

В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Соболев отметился 8 результативными ударами и 3 голевыми передачами в 11 матчах. Он занимает второе место в гонке бомбардиров турнира после Эльдора Шомуродова («Ростов»), на счету которого 9 забитых мячей. По системе «гол+пас» он является единоличным лидером.

«Крылья Советов» в турнирной таблице РПЛ занимают 12-е место. В активе команды 11 очков.