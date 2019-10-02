Зырянов — о поражении со счётом 1:7 от «Бенфики»: в России таких соперников нет

Старший тренер молодёжной команды «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал разгромное поражение в матче Юношеской лиги УЕФА с «Бенфикой» (1:7).

«Разница есть, не сказал бы что колоссальная, но большая. Я ребятам сказал, что их вины нет в том, что они вышли на поле сегодня, что они у нас такие молодые. Нужно начинать с семилетнего возраста и там копать, например, смотреть, как футболисты «Бенфики» готовятся. Сегодня было видно невооружённым взглядом, что мы проиграли во всех компонентах. Мы просто забыли приехать на игру: что тренер, что команда. Я не смог повлиять на ребят по ходу матча и в перерыве. Разница в классе есть.

Мы не очень хорошо знали соперника, посмотрели только один матч, когда они играли домашний матч с «Лейпцигом». Команда быстрая, обученная. Знали, что они защитников покупают за € 8 млн. Это левый защитник, которого тестируют под основную команду. У нас таких футболистов нет.

Голы, пропущенные в первом тайме, мы практически забили сами себе, начиная с первого гола и заканчивая пенальти в свои ворота. Это не поддается логическому объяснению. Ребята были немного испуганны. Думаю, сказывается нехватка таких матчей в молодёжном футболе. У нас нет таких соперников в российском первенстве.

Как сказал заместитель спортивного директора Вячеслав Малафеев, кто проигрывает со счётом 1:7, тех ждёт большое будущее. Это он имел в виду себя, когда пропустил семь голов от Португалии. За Николая Рыбикова можно только порадоваться. У каждого поколения должно быть такое поражение. Я ребятам сказал, что мы были объективно слабее. И футболисты, и тренер. Будем работать. Хотелось бы больше матчей с такими серьёзными соперниками", — цитирует Зырянова официальный сайт «Зенита».