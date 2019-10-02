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Крал вызван в сборную Чехии на матчи Евро-2020 с Англией и Северной Ирландией

Крал вызван в сборную Чехии на матчи Евро-2020 с Англией и Северной Ирландией
Футбол / Евро-2020 0

Тренерский штаб сборной Чехии определился с составом команды на отборочные матчи чемпионата Европы—2020 с Англией и Северной Ирландией. В список команды попал полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал.

Всего в списке значатся 22 футболиста:

вратари – Ондржей Коларж («Славия» Прага), Иржи Павленка («Вердер»), Томаш Вацлик («Севилья»);

защитники – Ян Борил, Владимир Цоуфал, Давид Ховорка, Ондржей Кудела (все — «Славия» Прага), Якуб Брабец («Виктория» Пльзень), Ондржей Целостка («Антальяспор»), Павел Кадержабек(«Хоффенхайм»), Филип Новак («Трабзонспор»);

полузащитники – Йозеф Гушбауэр, Лукаш Масопуст, Томаш Соучек (все — «Славия» Прага), Владимир Дарида («Герта»), Якуб Янкто («Сампдория»), Ян Копиц («Виктория» Пльзень), Алекс Крал («Спартак»), Ладислав Крейчи («Болонья»), Давид Павелка («Касымпаша»);

нападающие – Михал Крменчик («Виктория» Пльзень), Патрик Шик («РБ Лейпциг»).

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