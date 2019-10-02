«Зенит» — «Бенфика»: прямая онлайн-трансляция начнётся 2 октября в 22:00
Сегодня, 2 октября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Бенфика». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серо Гранде. В роли его ассистентов выступят Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный рефери – Гуильермо Куадра Фернандес.
В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» сыграл вничью с „Лионом“ (1:1), а „Бенфика“ дома проиграла „РБ Лейпциг“ (1:2).
С положением команд в группах нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнования доступно по ссылке.
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