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«Барселона» — «Интер»: прямая онлайн-трансляция начнётся 2 октября в 22:00

«Барселона» — «Интер»: прямая онлайн-трансляция начнётся 2 октября в 22:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе с Дамиром Скоминой. В роли его ассистентов выступят Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный рефери – Раде Обренович.

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» (0:0), а «Интер» не супел обыграть пражскую «Славию» (1:1).

С положением команд в группах нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнования доступно по ссылке.

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