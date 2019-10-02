«Барселона» — «Интер»: прямая онлайн-трансляция начнётся 2 октября в 22:00

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе с Дамиром Скоминой. В роли его ассистентов выступят Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный рефери – Раде Обренович.



В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» (0:0), а «Интер» не супел обыграть пражскую «Славию» (1:1).



С положением команд в группах нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнования доступно по ссылке.