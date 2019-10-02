Тренер «Эспаньола»: если не будем внимательны к каждому в ЦСКА, будут проблемы

Главный тренер «Эспаньола» Давид Гальего поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с московским ЦСКА.



«Я не думаю о двух последних матчах, смотрю на предстоящий поединок. Нам важна победа, качественная игра должна принести нам положительный результат. Хотелось бы, чтобы результат был ещё лучше, чем с „Ференцварошем“. Победа нужна и нам, и болельщикам, поэтому я надеюсь, что все факторы сложатся и положительный результат будет достигнут.

Можно ли ничью с ЦСКА считать хорошим результатом? Оценка зависит от качества игры, можно создать много моментов, но не реализовать их. Тогда ничью можно считать провалом. А можно вытащить ничью в конце на зубах. Но мы будем играть на победу завтра. Не могу сказать, что мы просматривали полные матчи ЦСКА. Мы рассматриваем отдельные фрагменты и эпизоды, не все матчи. Любой успешный или провальный поединок дробится на эпизоды при изучении соперника. ЦСКА — динамичная, агрессивная команда, которая активно идёт в прессинг, и молодость играет тут свою роль. Если внимательно не относиться к каждому игроку соперника, то у нас могут быть проблемы», — передаёт слова Гальего корреспондент «Чемпионата» Антон Андреев.



Матч ЦСКА — «Эспаньол» состоится завтра, 3 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск.