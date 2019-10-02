«Вау!!!» Риисе восхищён действиями игроков «Атлетико» в матче с «Локомотивом»
Бывший защитник «Ливерпуля» Йон Арне Риисе похвалил действия футболистов «Атлетико» в одном из эпизодов матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом». Уже под занавес встречи «железнодорожники» убежали в контратаку «3 в 2». В тот момент сразу пятеро игроков «матрасников» на максимальной скорости бросились догонять игроков соперника.
Комментируя этот эпизод, Риисе написал в своём «твиттере»: «Вот как нужно бежать назад после потери мяча! Вау!!! Переход из атаки в оборону! Невероятные действия футболистов „Атлетико“.
Игроки «Атлетико» возвращаются в оборону в матче с «Локомотивом»
Матч «Локомотива» с «Атлетико» завершился победой мадридской команды со счётом 2:0. После двух туров «железнодорожники» занимают 3-е место в своей группе, набрав 3 очка.
Фелиш: «Локо» — сложный соперник, агрессивный на поле, быстрый на контратаках
- 2 октября 2019
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