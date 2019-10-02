Сульшер: поле стадиона «АЗ Алкмар» в Гааге — одно из худших, которое я видел
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «АЗ Алкмар» прокомментировал качество поля на стадионе «Карс Джинс» в Гааге.
«По-настоящему удивлён, что „АЗ Алкмар“ выбрал именно этот стадион в качестве временного домашнего. Поле стадиона в Гааге — одно из худших, которое я когда-либо видел. Играть на нём опасно, в том числе поэтому я оставил Поля Погба в Манчестере. Понимаю стадионы в Норвегии, где в марте, ноябре и декабре сложно содержать газон в приличном состоянии, но это Нидерланды. Именно поэтому я ошарашен. Это не газон, а жёсткий ковёр. Придётся быть осторожными и беречь колени», — приводит слова Сульшера Daily Mail.
- 2 октября 2019
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