Сульшер: поле стадиона «АЗ Алкмар» в Гааге — одно из худших, которое я видел

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «АЗ Алкмар» прокомментировал качество поля на стадионе «Карс Джинс» в Гааге.



«По-настоящему удивлён, что „АЗ Алкмар“ выбрал именно этот стадион в качестве временного домашнего. Поле стадиона в Гааге — одно из худших, которое я когда-либо видел. Играть на нём опасно, в том числе поэтому я оставил Поля Погба в Манчестере. Понимаю стадионы в Норвегии, где в марте, ноябре и декабре сложно содержать газон в приличном состоянии, но это Нидерланды. Именно поэтому я ошарашен. Это не газон, а жёсткий ковёр. Придётся быть осторожными и беречь колени», — приводит слова Сульшера Daily Mail.