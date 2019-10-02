Дзагоев: поначалу в ЦСКА меня поддерживал Вагнер Лав

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о поддержке, оказываемой на первых порах в ЦСКА бразильским форвардом Вагнером Лавом.

«Газзаев много со мной беседовал, направлял. Была ли у него в зубах сигара? Вообще всегда! Меня поддерживал Вагнер Лав. Говорят, это он посоветовал Газзаеву обратить на меня внимание. Помню, тренируемся перед «Химками». Вагнер подходит и говорит: «Не переживай, если что – я рядом», — сказал Дзагоев в интервью YouTube-каналу «КраСава».

Напомним, Дзагоев продолжает восстанавливаться после травмы. В текущем сезоне на футбольное поле в матчах за ЦСКА он не выходил.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА лидирует, набрав в 11 турах 25 очков. В следующем туре «армейцы» дома сыграют с «Ростовом» (6 октября).