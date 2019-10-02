Дзагоев: поначалу в ЦСКА меня поддерживал Вагнер Лав
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о поддержке, оказываемой на первых порах в ЦСКА бразильским форвардом Вагнером Лавом.
«Газзаев много со мной беседовал, направлял. Была ли у него в зубах сигара? Вообще всегда! Меня поддерживал Вагнер Лав. Говорят, это он посоветовал Газзаеву обратить на меня внимание. Помню, тренируемся перед «Химками». Вагнер подходит и говорит: «Не переживай, если что – я рядом», — сказал Дзагоев в интервью YouTube-каналу «КраСава».
Напомним, Дзагоев продолжает восстанавливаться после травмы. В текущем сезоне на футбольное поле в матчах за ЦСКА он не выходил.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА лидирует, набрав в 11 турах 25 очков. В следующем туре «армейцы» дома сыграют с «Ростовом» (6 октября).
Отец Дзагоева: об Алане, наверное, доложили «Спартаку», но ЦСКА его перехватил
- 2 октября 2019
-
21:49
-
21:46
-
21:31
-
21:23
-
21:14
-
21:08
-
20:59
-
20:46
-
20:45
-
20:38
-
20:36
-
20:31
-
20:13
-
20:10
-
19:45
-
19:30
-
19:28
-
19:28
-
19:18
-
19:15
-
19:00
-
18:48
-
18:40
-
18:29
-
18:17
-
18:14
-
18:03
-
18:00
-
17:46
-
17:43
-
17:24
-
17:23
-
17:12
-
17:02
-
16:59
Партнерский контент