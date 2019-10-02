Вратарь «Хетафе»: «Краснодар» старается много атаковать, будем прерывать попытки

Голкипер «Хетафе» Леандро Чичисола поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром».



«Мы много тренируемся, чтобы каждый раз выходить на поле и показывать достойную игру. Завтра постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы «Краснодар» не смог забить в наши ворота. Выходя на поле, мы всегда хотим заработать три очка. В этой группе Лиги Европы важно в каждом матче зарабатывать любое количество очков. Конечно, мы надеемся на положительный результат.



Команды, которые хорошо играют в защите, проходят как можно дальше в еврокубках. Постараемся завтра следовать такой тактике. Думаю, «Краснодар» будет делать то же самое. Как известно, наш соперник в каждом матче старается много атаковать, так что мы будем вынуждены прерывать все их попытки.



Наша команда провела хорошую подготовку к сезону, мы в хорошем физическом состоянии и готовы играть даже в нескольких турнирах», — передаёт слова Чичисолы корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

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