«Зенит» — «Бенфика»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Бенфики» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Зенит»: Лунёв, Сантос, Иванович, Ракицкий, Смольников, Оздоев, Барриос, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.



«Бенфика»: Влаходимос, Т. Тавареш, Жардел, Рубен, Гримальдо, Фейса, Г. Пирес, Пицци, Рафа, Таарабт, Сеферович.

Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серо Гранде. В роли его ассистентов выступят Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный рефери – Гуильермо Куадра Фернандес.



В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» сыграл вничью с „Лионом“ (1:1), а „Бенфика“ дома проиграла „РБ Лейпциг“ (1:2).