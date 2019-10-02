«Генк» и «Наполи» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Генк» и «Наполи» сыграли вничью. Встреча проходила на стадионе «Луминус Арена — Кристал Арена» в Генке. Итоговый счёт матча — 0:0.

«Наполи» чаще владел мячом (55% против 45%), однако особого преимущества по ударам гости не имели. Неаполитанцы нанесли 16 ударов, из которых только 2 оказались точными. У «Генка» почти аналогичные показатели: 15 ударов, из которых лишь 2 пришлись в створ.

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу группы E. В активе команды 4 очка. «Генк» набрал первое очко и поднялся на 3-е место.

С положением команд в группах нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнования доступно по ссылке.

