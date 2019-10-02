Дортмундская «Боруссия» обыграла пражскую «Славию» в ЛЧ благодаря дублю Хакими

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Славия» принимала дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла на стадионе «Эден (Синот Тип)» в Праге и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



Автором первого гола встречи стал защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими, который отправил мяч в ворота пражской «Славии» на 35-й минуте после подачи нападающего «шмелей» Юлиана Брандта. В концовке встречи, на 89-й минуте, Хакими оформил дубль.



Дортмундская «Боруссия» набрала 4 очка и возглавила турнирную таблицу группы F. Пражская «Славия» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками немецкой и чешской команд по группе являются миланский «Интер» и «Барселона».

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграет на выезде с «Интером», а «Славия» примет «Барселону».