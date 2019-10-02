«Сияй, свети, великий клуб»: красочный перформанс фанатов «Зенита» на матче ЛЧ

Перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» болельщики «Зенита» вывесили баннер со словами «Сияй, свети, великий клуб». В это время зрители на стадионе включили телефоны.

Перформанс болельщиков «Зенита» на матче с «Бенфикой»

Матч «Зенита» с «Бенфикой» проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серо Гранде. В роли его ассистентов выступают Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный рефери – Гуильермо Куадра Фернандес.

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» сыграл вничью с „Лионом“ (1:1), а „Бенфика“ дома проиграла „РБ Лейпциг“ (1:2).

С положением команд в группах нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнования доступно по ссылке.