Невероятная реакция Льориса — в топ-5 сейвов 7-го тура АПЛ

Представлен топ-5 сейвов 7-го тура английской Премьер-лиги.



Открыл пятёрку момент с участием голкипера «Шеффилд Юнайтед» Дэна Хендерсона, который не позволил отличиться нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху после выхода один на один.



Вратарь «Борнмута» Аарон Рэмсдейл отразил мяч, летевший в ворота после рикошета в матче с «Вест Хэм Юнайтед».



Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис вытащил мёртвый мяч во время встречи с «Саутгемптоном», продемонстрировав удивительную реакцию.



Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон не дал мячу залететь в нижний угол ворот после удара игрока «Эвертона» Йерри Мины.



Замкнул список двойной сейв испанского голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа в матче с лондонским «Арсеналом».

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