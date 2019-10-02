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Невероятная реакция Льориса — в топ-5 сейвов 7-го тура АПЛ

Невероятная реакция Льориса — в топ-5 сейвов 7-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Представлен топ-5 сейвов 7-го тура английской Премьер-лиги.

Открыл пятёрку момент с участием голкипера «Шеффилд Юнайтед» Дэна Хендерсона, который не позволил отличиться нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху после выхода один на один.

Вратарь «Борнмута» Аарон Рэмсдейл отразил мяч, летевший в ворота после рикошета в матче с «Вест Хэм Юнайтед».

Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис вытащил мёртвый мяч во время встречи с «Саутгемптоном», продемонстрировав удивительную реакцию.

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон не дал мячу залететь в нижний угол ворот после удара игрока «Эвертона» Йерри Мины.

Замкнул список двойной сейв испанского голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа в матче с лондонским «Арсеналом».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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