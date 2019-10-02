Головин: в «Монако» больше всего общаюсь с Сеском, Хенриксом и Оньекуру

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, с кем в команде общается больше всего.
«Второй сезон, конечно, уже гораздо лучше, чем первый. Ощущаю себя тоже лучше. Уже привык к команде. Думаю, этот сезон будет результативнее гораздо, чем первый, и мы будем выступать гораздо лучше.
Конечно, у нас хорошие приобретения, очень хорошие нападающие. Слимани и Бен-Йеддер – оп-игроки. Надеемся, они много забьют в этом сезоне на двоих, как один, так и другой. Мы в любом случае должны действовать как одна команда и просто побеждать в каждом матче.
Мне очень важно видеть и тренироваться с такими футболистами, как Фабрегас и Фалькао. Это правда, они топ-футболисты, высочайшего уровня, у которых ты на каждой тренировке учишься чему-то, смотришь, впитываешь. Это большой опыт для молодого футболиста, для меня.
Хорошие отношения у меня вот как раз с Сеском. Очень хороший парень, он мне много помогал, разговаривал, общался со мной. И, наверное, Бенджамин Хенрикс. Он тоже пришёл, как и я, наверное, спустя неделю. Мы с ним хорошо общаемся. И сейчас новенький парень — Генри Оньекуру. Он плохо знает французский, наверное, даже я знаю французский лучше, чем он, поэтому как-то больше стараюсь помочь ему, знаю, как мне было тяжело, и хорошо с ним общаюсь», — сказал Головин в интервью пресс-службе «Монако».
- 2 октября 2019
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