Головин: в Лиге 1 все гораздо сильнее, быстрее и умнее, нежели в РПЛ
Полузащитник «Монако» Александр Головин сравнил Российскую Премьер-Лигу с французской Лигой 1.
«Здесь очень много сильных игроков прямо физически, очень быстрых. Если сравнивать с Россией, то здесь горазд сильнее, гораздо быстрее все и гораздо умнее. Но это как раз-таки вызов для меня, чтобы расти в этом чемпионате и пытаться стать лучше.
Мне нравится больше играть в пас и использовать дриблинг. Наверное, это больше всего мне нравится. Отдать какой-то пас хороший. Больше люблю отдать голевой пас, нежели забивать. Понятно, что нужно делать это больше — забивать и отдавать. Буду стараться. Но мне большее удовольствие доставляет отдать голевой пас, чем забить", — сказал Головин в интервью пресс-службе «Монако».
Головин: в «Монако» больше всего общаюсь с Сеском, Хенриксом и Оньекуру
- 2 октября 2019
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