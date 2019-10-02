Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Головин: в Лиге 1 все гораздо сильнее, быстрее и умнее, нежели в РПЛ

Головин: в Лиге 1 все гораздо сильнее, быстрее и умнее, нежели в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Монако» Александр Головин сравнил Российскую Премьер-Лигу с французской Лигой 1.

«Здесь очень много сильных игроков прямо физически, очень быстрых. Если сравнивать с Россией, то здесь горазд сильнее, гораздо быстрее все и гораздо умнее. Но это как раз-таки вызов для меня, чтобы расти в этом чемпионате и пытаться стать лучше.

Мне нравится больше играть в пас и использовать дриблинг. Наверное, это больше всего мне нравится. Отдать какой-то пас хороший. Больше люблю отдать голевой пас, нежели забивать. Понятно, что нужно делать это больше — забивать и отдавать. Буду стараться. Но мне большее удовольствие доставляет отдать голевой пас, чем забить", — сказал Головин в интервью пресс-службе «Монако».

Головин: в «Монако» больше всего общаюсь с Сеском, Хенриксом и Оньекуру
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019