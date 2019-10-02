Головин: чемпионат мира в России — лучший момент в карьере

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о прошедшем в 2018 году в России чемпионате мира и решении перейти в стан монегасков.
«Это очень положительные эмоции, потому что это был чемпионат мира, он был в России при своих болельщиках. Вся семья смотрела, и я думаю, что это, наверное, лучший момент пока в моей карьере.
Я долго думал о переходе в «Монако». Сначала я думал, наверное, пойти в Англию играть. Но потом я понял, что мне будет сделать такой шаг, зная о том, что я русский, не знаю языка — ни английского, ни французского, мне будет тяжело пойти сразу в такой большой клуб. Это гранд европейского футбола. Я подумал, что мне нужно перейти в «Монако». Здесь я видел, как воспитывают молодых футболистов, как Килиан Мбаппе, как другие игроки. Я подумал, что это для меня хороший вариант", — сказал Головин в интервью пресс-службе «Монако».
- 2 октября 2019
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