«Зенит» — «Бенфика»: Диаш забил в собственные ворота

Защитник «Бенфики» Рубен Диаш срезал мяч в собственные ворота в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К 71-й минуте петербургский клуб выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Диаш отправил мяч в ворота португальской команды на 70-й минуте.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серо Гранде. В роли его ассистентов выступают Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный рефери – Гуильермо Куадра Фернандес.



В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» сыграл вничью с „Лионом“ (1:1), а „Бенфика“ дома проиграла „РБ Лейпциг“ (1:2).