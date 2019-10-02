«Зенит» — «Бенфика»: Диаш забил в собственные ворота
Защитник «Бенфики» Рубен Диаш срезал мяч в собственные ворота в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К 71-й минуте петербургский клуб выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Диаш отправил мяч в ворота португальской команды на 70-й минуте.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серо Гранде. В роли его ассистентов выступают Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный рефери – Гуильермо Куадра Фернандес.
В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» сыграл вничью с „Лионом“ (1:1), а „Бенфика“ дома проиграла „РБ Лейпциг“ (1:2).
- 3 октября 2019
-
01:00
-
00:59
-
00:57
-
00:52
-
00:30
-
00:23
-
00:20
-
00:18
- 2 октября 2019
-
23:56
-
23:53
-
23:52
-
23:51
-
23:51
-
23:44
-
23:37
-
23:31
-
23:29
-
23:24
-
23:10
-
22:59
-
22:58
-
22:45
-
22:43
-
22:23
-
22:19
-
22:05
-
21:49
-
21:46
-
21:31
-
21:23
-
21:14
-
21:08
-
20:59
-
20:46
-
20:45
Партнерский контент