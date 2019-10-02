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«Зенит» — «Бенфика»: Рауль Де Томас сократил отставание гостей в счёте

«Зенит» — «Бенфика»: Рауль Де Томас сократил отставание гостей в счёте
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Бенфики» Рауль Де Томас забил мяч в ворота «Зенита» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К 87-й минуте петербургский клуб выигрывает со счётом 3:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Де Томас отправил мяч в ворота петербургской команды на 85-й минуте.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серо Гранде. В роли его ассистентов выступают Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный рефери – Гуильермо Куадра Фернандес.

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» сыграл вничью с „Лионом“ (1:1), а „Бенфика“ дома проиграла „РБ Лейпциг“ (1:2).

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