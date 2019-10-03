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Дзагоев: последние год-два хотел бы поиграть в «Алании»

Дзагоев: последние год-два хотел бы поиграть в «Алании»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев признался, что хотел бы завершить карьеру в «Алании».

«Надеюсь, в скором времени „Алания“ вернётся в Премьер-Лигу. Каждый осетин должен внести свою лепту: экипировкой, рублём, двумя рублями. Только так, общими усилиями, возможно здесь что-то появится.

Я был бы не против закончить карьеру в ЦСКА, но в планах закончить в «Алании». Последние год-два, как позволит здоровье, хотел бы поиграть во Владикавказе", — сказал Дзагоев в интервью YouTube-каналу «КраСава».

Напомним, Дзагоев продолжает восстанавливаться после травмы. В текущем сезоне на футбольное поле в матчах за ЦСКА он не выходил.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА лидирует, набрав после 11 туров 25 очков. В следующем туре «армейцы» дома сыграют с «Ростовом» (6 октября).

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