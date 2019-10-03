Дзагоев: последние год-два хотел бы поиграть в «Алании»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев признался, что хотел бы завершить карьеру в «Алании».
«Надеюсь, в скором времени „Алания“ вернётся в Премьер-Лигу. Каждый осетин должен внести свою лепту: экипировкой, рублём, двумя рублями. Только так, общими усилиями, возможно здесь что-то появится.
Я был бы не против закончить карьеру в ЦСКА, но в планах закончить в «Алании». Последние год-два, как позволит здоровье, хотел бы поиграть во Владикавказе", — сказал Дзагоев в интервью YouTube-каналу «КраСава».
Напомним, Дзагоев продолжает восстанавливаться после травмы. В текущем сезоне на футбольное поле в матчах за ЦСКА он не выходил.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА лидирует, набрав после 11 туров 25 очков. В следующем туре «армейцы» дома сыграют с «Ростовом» (6 октября).
- 3 октября 2019
-
01:00
-
00:59
-
00:57
-
00:52
-
00:30
-
00:23
-
00:20
-
00:18
- 2 октября 2019
-
23:56
-
23:53
-
23:52
-
23:51
-
23:51
-
23:44
-
23:37
-
23:31
-
23:29
-
23:24
-
23:10
-
22:59
-
22:58
-
22:45
-
22:43
-
22:23
-
22:19
-
22:05
-
21:49
-
21:46
-
21:31
-
21:23
-
21:14
-
21:08
-
20:59
-
20:46
-
20:45