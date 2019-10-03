В игре с «Интером» Месси совершил 10 обводок. Никто не обводил чаще за 2 тура ЛЧ
Согласно подсчётам Squawka, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» капитан «Барселоны» Лионель Месси шёл в обводку 11 раз. 10 его попыток увенчались успехом.
За 2 тура группового этапа турнира ни один игрок не совершил успешных дриблингов больше, нежели аргентинец за матч с «нерадзурри».
Напомним, «Барселона» обыграла «Интер» со счётом 2:1. Месси отметился в матче результативной передачей на Луиса Суареса, когда тот забивал победный гол.
В турнирной таблице группы F «Барселона», набрав 4 очка, поднялась на 2-е место. Сине-гранатовые уступают дортмундской «Боруссии» только за счёт худшей разницы забитых и пропущенных мячей. В следующем туре группового этапа ЛЧ «Барселона» сыграет на выезде со «Славией» (23 октября).
«Барселона» обыграла «Интер» благодаря дублю Суареса
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