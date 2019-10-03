Кокорин сфотографировался с игроками «Зенита» после победы над «Бенфикой»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин, который не был включён в заявку на первую часть текущего сезона, посетил раздевалку команды после победы в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1) и сфотографировался с одноклубниками.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Зенита».

Напомним, осенью прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.