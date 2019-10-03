Барриос: матч с «Бенфикой» был для меня особенно важным
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу над «Бенфикой» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Сегодня был прекрасный вечер. Шаг за шагом мы движемся к намеченной цели — выходу из группы. Мы хотели победить дома и справились со своей задачей. «Зенит» давно не играл дома в Лиге чемпионов. А лично для меня это был особенно важный матч, потому что я дебютировал в Лиге чемпионов в этом сезоне», — передаёт слова Барриоса корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
После 2 туров группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 4 очка. В следующем туре «Зенит» на выезде встретится с «РБ Лейпциг». Матч пройдёт 23 октября в 19:55 мск.
«Зенит» обыграл «Бенфику» в домашнем матче Лиги чемпионов
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