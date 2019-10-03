Семак – о голе в ворота Лунёва: нельзя назвать такой мяч неберущимся

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил действия голкипера команды Андрея Лунёва в моменте с пропущенным голом в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1).

«Зенит» пропустил гол на 85-й минуте после дальнего удара форварда «Бенфики» Рауля Де Томаса.

«По сегодняшнему матчу — надо полевым игрокам встречать соперника более активно, блокировать удары, но и назвать неберущимся мяч тоже нельзя», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

После 2 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице группы G, набрав 4 очка. В матче 1 тура «сине-бело-голубые» сыграли вничью с «Лионом» (1:1).

В следующем туре «Зенит» на выезде встретится с «РБ Лейпциг». Матч состоится 23 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск.