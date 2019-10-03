Холанд: играть с «Ливерпулем» на их поле – самая сложная задача в мире

Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанд прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча прошла на стадионе «Ливерпуля» «Энфилде» и закончилась победой британской команды со счётом 4:3.
«Это был сумасшедший матч. Мы доказали, что можем показать футбол самого высокого уровня. Мы были очень близки к ничьей. Наверное, что-то мы могли сделать и лучше, но всё-таки мы играли с «Ливерпулем». Играть с этой командой на их родном поле — это самая сложная задача в мире на данный момент», — приводит слова Холанда DAZN.
У «Ливерпуля» и «Зальцбурга» теперь по 3 очка в турнирной таблице группы Е. В следующем туре «Зальцбург» примет «Наполи», а «Ливерпуль» отправится в гости к «Генку». Оба матча пройдут 23 октября.
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