Суарес: Вальверде для того и нужен «Барселоне», чтобы исправлять ошибки

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (2:1).



«В перерыве мы исправили все ошибки, которые допустили в первом тайме. Вальверде указал нам на все моменты, показал, где и что мы не так делали под прессингом. Где-то получилось хорошо, где-то — плохо. Но для этого у нас и есть тренер, чтобы исправлять такие ошибки.



Команда проявила достаточно терпения. В результате доверие и сыгранность помогли нам заработать три очка в матче с прямым конкурентом», — приводит слова Суареса El Chiringuito.

В турнирной таблице группы F «Барселона» поднялась на 2-е место. В её активе 4 очка. «Интер» занимает 3-е место. Миланский клуб набрал лишь одно очко.