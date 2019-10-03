Суарес: Вальверде для того и нужен «Барселоне», чтобы исправлять ошибки
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (2:1).
«В перерыве мы исправили все ошибки, которые допустили в первом тайме. Вальверде указал нам на все моменты, показал, где и что мы не так делали под прессингом. Где-то получилось хорошо, где-то — плохо. Но для этого у нас и есть тренер, чтобы исправлять такие ошибки.
Команда проявила достаточно терпения. В результате доверие и сыгранность помогли нам заработать три очка в матче с прямым конкурентом», — приводит слова Суареса El Chiringuito.
В турнирной таблице группы F «Барселона» поднялась на 2-е место. В её активе 4 очка. «Интер» занимает 3-е место. Миланский клуб набрал лишь одно очко.
«Барселона» обыграла «Интер» благодаря дублю Суареса
- 3 октября 2019
-
08:02
-
07:43
-
06:56
-
06:18
-
04:38
-
02:31
-
02:04
-
01:41
-
01:20
-
01:05
-
01:00
-
00:59
-
00:57
-
00:52
-
00:30
-
00:23
-
00:20
-
00:18
- 2 октября 2019
-
23:56
-
23:53
-
23:52
-
23:51
-
23:51
-
23:44
-
23:37
-
23:31
-
23:29
-
23:24
-
23:10
-
22:59
-
22:58
-
22:45
-
22:43
-
22:23
-
22:19
Партнерский контент