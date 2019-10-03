Месси хотел бы играть в «Барселоне» с Мартинесом
Капитан «Барселоны» Лионель Месси высказал интерес к возможному переходу в испанский клуб Лаутаро Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.
Месси хотел бы увидеть партнёра по сборной Аргентины в «Барселоне» и уже призвал руководство сине-гранатовых подписать контракт с его соотечественником.
Напомним, Мартинес отметился голом в матче Лиги чемпионов на «Камп Ноу» с «Барселоной» за «Интер», однако его результативное действие не помогло нерадзурри добыть победу (1:2).
За «Интер» Лаутаро выступает с лета 2018-го, когда перешёл в Серию А из аргентинского «Расинга» за € 14 млн. На данный момент его рыночная стоимость составляет € 30 млн, а соглашение с миланским клубом рассчитано до 2023 года.
В игре с «Интером» Месси совершил 10 обводок. Никто не обводил чаще за 2 тура ЛЧ
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