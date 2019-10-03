Месси: я устал, но рад, что впервые в сезоне удалось сыграть все 90 минут
Капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (2:1).
«Я устал, но рад, что мне впервые в этом сезоне удалось провести все 90 минут. Мне не хватает игрового ритма, но я рад нашей победе.
Мы должны были выигрывать этот матч, у нас трудная группа. Задача — занять первое место, но «Интер» непросто обыгрывать. Они почти не оставляют свободных зон между линиями. К счастью, нам удалось добиться своего. Победа — хороший результат», — приводит слова Месси официальный сайт УЕФА.
В турнирной таблице группы F «Барселона» поднялась на 2-е место. В её активе 4 очка. «Интер» (1) располагается на 4 месте. Лидирует дортмундская «Боруссия» (4).
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