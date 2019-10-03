Лига Европы: расписание матчей 2-го тура

Сегодня, 3 октября, состоятся матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.



Пройдут следующие встречи:



«Астана» (Казахстан) – «Партизан» (Сербия) – 17:50 мск

«Янг Бойз» (Швейцария) – «Рейнджерс» (Шотландия) – 19:55 мск

«Фейеноорд» (Нидерланды) – «Порту» (Португалия) – 19:55 мск

ЦСКА (Россия) – «Эспаньол» (Испания) – 19:55 мск

«Ференцварош» (Венгрия) – «Лудогорец» (Болгария) – 19:55 мск

«Сент-Этьен» (Франция) – «Вольфсбург» (Германия) – 19:55 мск

«Александрия» (Украина) – «Гент» (Бельгия) – 19:55 мск

«Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия) – 19:55 мск

«Вольфсберг» (Австрия) – «Рома» (Италия) – 19:55 мск

«Бешикташ» (Турция) – «Вулверхэмптон» (Англия) – 19:55 мск

«Брага» (Португалия) – «Слован» (Словакия) – 19:55 мск

«АЗ Алкмар» (Нидерланды) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 19:55 мск

«Севилья» (Испания) – АПОЭЛ (Кипр) – 22:00 мск

«Дюделанж» (Люксембург) – «Карабах» (Азербайджан) – 22:00 мск

«Мальмё» (Швеция) – «Копенгаген» (Дания) – 22:00 мск

«Лугано» (Швейцария) – «Динамо» (Киев, Украина) – 22:00 мск

«Краснодар» (Россия) – «Хетафе» (Испания) – 22:00 мск

«Трабзонспор» (Турция) – «Базель» (Швейцария) – 22:00 мск

«Спортинг» (Португалия) – ЛАСК (Австрия) – 22:00 мск

«Русенборг» (Норвегия) – ПСВ (Нидерланды) – 22:00 мск

«Лацио» (Италия) – «Ренн» (Франция) – 22:00 мск

«Селтик» (Шотландия) – «ЧФР Клуж» (Румыния) – 22:00 мск

«Витория Гимарайнш» (Португалия) – «Айнтрахт» (Германия) – 22:00 мск

«Арсенал» (Англия) – «Стандард» (Бельгия) – 22:00 мск



С полным расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате». Составы групп можно посмотреть, перейдя по ссылке.