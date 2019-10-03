Гнабри и Суарес — в списке претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА на своём официальном сайте запустил голосование за лучшего футболиста игровой недели в Лиге чемпионов.



По итогам 2-го тура в список попали полузащитник «Баварии» Серж Гнабри, нападающий «Барселоны» Луис Суарес, защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими и форвард «Брюгге» Эммануэль Деннис.



Гнабри отметился четырьмя голами в ворота «Тоттенхэм Хотспур» и помог «Баварии» добиться выездной победы со счётом 7:2. Дубль Суареса принёс «Барселоне» волевую победу в домашнем матче с «Интером» (2:1). Хакими также отличился дважды, чем помог «Боруссии» обыграть «Славию» (2:0). Деннис тоже стал автором дубля, его результативные действия помогли «Брюгге» сыграть вничью с «Реалом» (2:2).



С расписанием нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».



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