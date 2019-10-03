Клопп: есть команды, которые сломались после 0:3 на «Энфилде», но не «Зальцбург»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над клубом «Ред Булл Зальцбург» (4:3) в матче 2-го группового этапа Лиги чемпионов. В ходе встречи его команда вела 3:0.
«Мы свернули с верного пути после первых 30 минут. Это был один из лучших футбольных матчей, которые мы когда-либо играли. Мы делали всё, что им не нравилось: действовали на высокой скорости, забили три гола, могли бы забить больше. А затем они поменяли свою игру. Обычно это не является проблемой. Однако наши футболисты растерялись. Одни пытались контролировать мяч, другие стремились в атаку.
Есть команды, которые, возможно, сломались бы после 0:3 на «Энфилде», но это не про «Зальцбург». Их это не особо беспокоило.
Мы приоткрыли дверь, и они побежали вперёд. В моментах со всеми голами в наши ворота мы слишком легко теряли мяч. Это важный урок. Но я предпочитаю получать их в игре, а не после неё. Если бы мы проиграли 3:4, это был бы другой урок. Сейчас мы выиграли 4:3, у нас три очка.
Я и раньше знал, что нам нужно становиться лучше, теперь это очевидно всем», — приводит слова Клоппа официальный сайт Ливерпуля.
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