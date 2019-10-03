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Форвард «Зальцбурга» Холанд повторил рекорд ван Бастена, Симеоне и Дрогба

Форвард «Зальцбурга» Холанд повторил рекорд ван Бастена, Симеоне и Дрогба
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий австрийского «Зальцбурга» Эрлинг Холанд повторил рекорд голландца Марко ван Бастена, аргентинца Диего Симеоне и ивуарийца Дидье Дрогба.

Как отмечает пресс служба УЕФА в «твиттере», 19-летний норвежец стал четвёртым игроком в истории, кто забил четыре гола в двух своих первых играх в Лиге чемпионов.

Холанд отметился голом в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» и закончилась победой британской команды со счётом 4:3. Ранее норвежец оформил хет-трик в матче с бельгийским «Генком» (6:2).

У «Ливерпуля» и «Зальцбурга» теперь по 3 очка в турнирной таблице группы Е. В следующем туре «Зальцбург» примет «Наполи», а «Ливерпуль» отправится в гости к «Генку». Оба матча пройдут 23 октября.

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